Мужчина упал на рельсы и погиб на станции метро «Крылатское» в Москве
Фото - © Telegram-канал «МК: срочные новости»
Мужчина свалился на рельсы и погиб на станции метро «Крылатское». Это не было самоубийством, сообщает «МК: срочные новости».
Гибель произошла случайно. Очевидцы отмечают, что мужчине стало плохо, поэтому он и упал.
Погибший был молодым — ему всего 39 лет.
Судя по опубликованному фото, на место происшествия уже прибыли полицейские. Труп поместили в специальный черный мешок.
Ранее инвалид погиб, упав на рельсы в московском метро. Инцидент произошел на участке между «Белорусской» и «Речным вокзалом».