сегодня в 10:22

Мужчина упал на рельсы и погиб на станции метро «Крылатское» в Москве

Мужчина свалился на рельсы и погиб на станции метро «Крылатское». Это не было самоубийством, сообщает « МК: срочные новости ».

Гибель произошла случайно. Очевидцы отмечают, что мужчине стало плохо, поэтому он и упал.

Погибший был молодым — ему всего 39 лет.

Судя по опубликованному фото, на место происшествия уже прибыли полицейские. Труп поместили в специальный черный мешок.

Ранее инвалид погиб, упав на рельсы в московском метро. Инцидент произошел на участке между «Белорусской» и «Речным вокзалом».