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Мужчина с пистолетом ограбил банк в Екатеринбурге

Неизвестный в маске и с пистолетом в руках ворвался в отделение банка в Екатеринбурге, потребовал передать ему всю наличку и скрылся, сообщает SHOT .

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов около 19:00. Мужчина в маске зашел в отделение банка, продемонстрировал пистолет и начал угрожать им кассирам.

Сотрудники банка передали грабителю все наличные средства, хранящиеся в отделении. После этого мужчина выбежал на улицу и скрылся.

Всего он унес с собой около 7 млн рублей. На месте преступления работают следователи и криминалисты. Злоумышленника разыскивают с помощью съемки с камер видеонаблюдения. Также опрашиваются очевидцы.

Ранее неизвестный избил и ограбил деда-инвалида в Краснодаре. Злоумышленник отнял у пенсионера деньги, банковскую карточку и бутылку алкоголя.