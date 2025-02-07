Мужчина с ножом атаковал школьниц в Балашихе

Вооруженный ножом мужчина напал на школьниц в Балашихе. Он вымогал у девочек деньги, сообщает Telegram-канал « ЧП Балашиха ».

Инцидент произошел 6 февраля около 19:30. Девочки гуляли во дворе у школы № 10 в мкр. Железнодорожный. Внезапно на школьниц напал неизвестный мужчина. Он был в маске, а в руках держал нож.

По словам школьниц, неизвестный начал вымогать у них деньги. К счастью, девочки смогли убежать от него. Они не пострадали, но сильно испугались.

Также школьницы успели разглядеть, что у напавшего на них мужчины была борода. Родители детей собираются написать коллективное заявление в полицию.

Ранее в Подмосковье 12-летняя школьница разом скурила четыре «электронки» и умерла. Ее труп нашла мама.