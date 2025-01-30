В Подмосковье 12-летняя школьница разом скурила четыре электронки и умерла

В Воскресенске 12-летняя девочка покурила четыре электронных сигареты и умерла

В подмосковном Воскресенке умерла 12-летняя школьница. Рядом с ее трупом нашли четыре электронных сигареты — предположительно, несовершеннолетняя умерла из-за них, сообщает Mash .

Труп девочки нашли 29 января. Пришедшая с работы мама заметила бездыханное тело дочери, рядом с которой лежали несколько «электронок».

Умершая девочка не страдала хроническими заболеваниями. Прочие детали случившегося выясняются.

Проводится экспертиза, точную причину смерти ребенка устанавливают специалисты.

Ранее в Госдуме заявили, что в России вейпы начинают потреблять с 10 лет. По словам депутата Артема Метелева, чаще вейперами становятся девочки, а не мальчики.