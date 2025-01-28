В Госдуме заявили, что вейпы курят чаще девочки, чем мальчики

Депутат Метелев: вейпы в РФ начинают потреблять дети с 10 лет

На заседании круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья «Вейпы как угроза общественному здоровью» депутат партии «Единая Россия» Артем Метелев заявил, что в России вейпы потребляют дети с 10 лет, при этом курящих девочек на 20% больше, чем мальчиков, сообщает Инфо24 .

Отдельная крупная проблема — это лечение вредного пристрастия у подростков, что способствует увеличению числа «мошенников-колдунов». Вейпы развивают большую зависимость, чем обычные сигареты, потому что человек не понимает, сколько выкурил, также отметил Метелев.

Ранее в Госдуме начали рассматривать законопроект о запрете электронных сигарет в России. По итогам опроса эту инициативу поддерживают подавляющее количество россиян, ее же давно активно продвигает бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.

Кроме того, депутат от СРЗП Андрей Кузнецов назвал обсуждаемые меры недостаточными и призвал членов комитета двигаться дальше.