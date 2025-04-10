Мужчина провалился в яму с водой и утонул в городе Конаково Тверской области
SHOT: в центре тверского Конакова мужчина свалился в яму с водой и умер
Мужчина провалился в яму с водой, которая образовалась в центре города Конаково в Тверской области. Инцидент произошел рядом с магазином «Завхоз», сообщает SHOT.
Упавший пытался некоторое время выбраться из воды сам. Однако у него не получилось, он утонул.
Прохожие мужчине не помогли. Умершему было примерно 60 лет.
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