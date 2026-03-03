сегодня в 00:57

Мужчина пострадал при взрыве газа в Дагестане

В Дербенте произошли хлопки и локальные возгорания в домах из-за скачка давления на газопроводе. Это привело к травмированию человека, сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Неизвестные взломали замок на газорегуляторном пункте, что повлекло за собой повышение давления на выходе из оборудования. Из-за аварийного скачка давления в двух домах на улице Оскара случилось возгорание.

В одном из частных домов пострадал хозяин. Он получил ожог правой руки.

На данный момент в зоне отключения газа находятся 1 500 абонентов и 7 объектов коммунально-бытового назначения. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Возобновить подачу газа планируется до 8:00 3 марта.

