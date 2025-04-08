Мужчина поскользнулся дома в Подмосковье и получил «перелом висельника»

64-летний мужчина неудачно поскользнулся дома в Подмосковье. Его госпитализировали в Видновскую больницу, где диагностировали опасный «перелом висельника», сообщает SHOT .

Мужчина неудачно приземлился на голову во время падения. У него онемели ноги и руки, пациент был дезориентирован. Обследование показало оскольчатый перелом шейного позвонка со смещением и сдавлением спинного мозга.

По словам медиков, такую травму называют «переломом висельника» или «перелом палача». Она часто встречалась у казненных через повешение. Перелом обычно приводит к мгновенной смерти или глубокой инвалидности, но жителю Подмосковья повезло.

Врачи сработали оперативно и успели вовремя прооперировать мужчину. Смещенные позвонки вернули на место, закрепили их специальными винтами, устранили сдавливание спинного мозга. Мужчина сохранил двигательные функции, но шея пока ограничена в движении. Пациента выписали и отправили на реабилитацию.

Ранее в детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 17-летний юноша, получивший сложный оскольчатый перелом локтевого отростка на горнолыжном курорте в Сочи. Ему оказали первичную медицинскую помощь, наложили гипс. Из-за сложности перелома мальчику рекомендовали по прибытию обратиться в Московскую область для проведения оперативного лечения.