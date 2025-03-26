Врачи центра Рошаля прооперировали мальчика, сломавшего локоть на горнолыжном курорте

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 17-летний юноша, получивший сложный оскольчатый перелом локтевого отростка на горнолыжном курорте в Сочи. Ему оказали первичную медицинскую помощь, наложили гипс. Из-за сложности перелома мальчику рекомендовали по прибытию обратиться в Московскую область для проведения оперативного лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Врачи Детского центра подобрали оптимальную конструкцию для остеосинтеза и выполнили хирургическое вмешательство.

«Операция длилась порядка одного часа. Мы получили доступ к сломанной кости, выполнили репозицию — восстановили правильные анатомические взаимоотношения в суставе, сопоставив все костные отломки и зафиксировали их в правильном положении с помощью металлической пластины», — сказал заведующий травматологии и ортопедии № 2 Алексей Иванов.

Сейчас с мальчиком все хорошо, его выписали. После полного восстановления он сможет пользоваться рукой как и раньше, без ограничений. Через полгода пластину удалят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.