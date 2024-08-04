Мужчина поджег магазин с людьми в Москве, потому что кассирша не продала в долг

Baza: мужчина поджег магазин в Москве, когда кассирша не продала сигареты в долг

В российской столице продавщица не стала продавать мужчине товар в долг. Вскоре после этого он поджег магазин, в котором на тот момент находились люди, сообщает Baza .

Инцидент произошел в конце июля. Мужчина хотел купить сигареты в магазине на Нагорной улице, но ему не хватало денег. Он попросил продавщицу отпустить товар в долг, но та отказалась.

Мужчина ушел домой. Однако через восемь часов снова пришел в магазин в состоянии измененного сознания и с канистрой бензина. Затем нарушитель порядка поджег смесь.

В результате мужчину задержали. Несколько человек получили ожоги, их увезли в больницу.

Ранее женщина с ребенком пострадали во время пожара в Невском районе Петербурга. Они доставлены в больницу.