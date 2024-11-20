Мужчина по счастливой случайности не умер от удара железным прутом под Ростовом

Чрезмерно толстый череп спас жизнь мужчине из Ростовской области. Его избил железным прутом наркоман, сообщает Baza .

1 января 2024 года в дом жителя населенного пункта Целина в Ростовской области Василия Л. зашел знакомый — Иван Ч. Он, находясь в состоянии наркотического опьянения, начал избивать владельца имущества металлическим прутом.

Иван Ч. успел ударить Василия Л. несколько раз. После этого в драку вмешалась супруга пострадавшего. Она выхватила орудие из рук наркомана и спасла супруга от смерти.

На место происшествия приехали полицейские. Ивана Ч. арестовали и открыли уголовное дело из-за «причинения легкого вреда здоровью». Василий Л. же уверен, что это нападение было покушением на убийство. Тем не менее агрессора отправили в тюрьму всего на пять месяцев.

Василий Л. провел экспертизу повреждений. На ней выяснилось, что от гибели его уберег лишь слишком толстый череп.

Стандартная толщина костей у человека составляет пять миллиметров. У Василия Л. она более одного сантиметра. Благодаря этому голова мужчины выдержала удары, и он выжил. В связи с этим пострадавший отправил апелляцию на решение суда и просит наказать Ивана Ч. более строго.

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