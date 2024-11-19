В Подмосковье одинокого человека похитили и забили до смерти на видео

В Подмосковье похитили и на камеру убили 30-летнего мужчину

В Московской области погиб 30-летний мужчина, который жил в столице без семьи и не имел постоянной работы. Узнать место гибели горожанина удалось из Сети, где полицейские нашли видео с его избиением, сообщает «МК: срочные новости» .

Мужчина пропал 31 октября. Позже его матери поступил странный звонок от сына, после чего женщина решила обратиться за помощью к правоохранителям.

Силовикам удалось вычислить место, где может находиться пропавший, после анализа найденного в интернете видео. На кадрах стражи порядка увидели, как толпа избивала мужчину на камеру. Все происходило в Домодедове.

Позже в городском округе нашли личные вещи пропавшего. Вскоре его тело обнаружила мать — на погибшем было много гематом и синяков.

По одной из версий, мужчину похитила группа людей, завезла его в подмосковную чащу, избила и оставила умирать.