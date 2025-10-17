Мужчина не удержался на кондиционере 6 этажа и рухнул на асфальт в Москве
Молодого человека пытаются спасти после падения с 6 этажа в столице
Фото - © Медиасток.рф
На Перовском шоссе в Москве молодой человек упал с высоты шестого этажа, сообщает «МК: срочные новости».
Пострадавший долгое время стоял на кондиционере на доме, а потом упал. Сейчас его пытаются реанимировать медики.
На фото с места ЧП видно, что тело лежит на плитке, рядом находятся медики и спасатели.
Ранее мужчину экстренно госпитализировали из академии спорта «Динамо» прямо во время Спартакиады в Москве.
