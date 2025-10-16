Клиническая смерть на Спартакиаде: мужчину экстренно госпитализировали в Москве
Участника Спартакиады госпитализировали из академии спорта «Динамо» в Москве
Мужчину экстренно госпитализировали из академии спорта «Динамо» прямо во время «Спартакиады» в Москве, сообщает 112.
Во время соревнований 40-летний Александр В. резко почувствовал себя плохо. Мужчина упал и потерял сознание.
К моменту прибытия скорой помощи у спортсмена наступила клиническая смерть. Мужчину экстренно госпитализировали в одну из московских больниц.
К настоящему моменту его состояние неизвестно.
