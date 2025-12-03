Мужчина, нанесший политическому активисту Иоффе 131 удар ножом, получил 10 лет

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 10 годам лишения свободы Александра Синько, который жестоко расправился с политическим активистом Виталием Иоффе, ударив его ножом 131 раз. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По данным следствия, инцидент произошел в квартире дома 61 по пр. Науки в ночь на 17 сентября 2024 года. Синько и Иоффе распивали алкоголь, внезапно между ними вспыхнул конфликт. Тогда фигурант нашел нож, пришел в комнату, где был его оппонент, и нанес жертве множественные удары.

Они пришлись в область головы, шеи, туловища и конечностей. После этого обвиняемый вышел из комнаты, но вскоре вернулся, подумав, что Иоффе еще жив. Она ударил его ножом еще несколько раз. Всего Синько нанес потерпевшему не менее 131 удара.

Затем фигурант похитил имущество жертвы, в том числе телефон, джинсы, трусы, сумку, открытую пачку сигарет, провод от зарядного устройства, четки, ремень. После этого он скрылся.

Ранее сообщалось, что Синько сам пришел в полицию и признался в убийстве. Он обвинил Иоффе в сексуальных домогательствах. Однако на судебном заседании он заявил, что оговорил потерпевшего.

В итоге суд назначил обвиняемому 10 лет 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

