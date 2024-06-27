сегодня в 12:05

Мужчина избил 10-летнего ребенка на детской площадке в Красногорске

Мужчина 1990 города рождения поссорился с 10-летним мальчиком на детской площадке, а затем избил несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

25 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина ударил ребенка. Инцидент произошел на улице Школьная в поселке Нахабино.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между мужчиной и ребенком произошел конфликт. Во время ссоры взрослый избил мальчика. Он обратился в больницу.

Злоумышленника вычислили и доставили в отделение полиции. Им оказался местный житель 1990 года рождения. После лечения мальчику предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в городском округе Балашиха агрессивные подростки толпой избили мужчину. Пострадавшего госпитализировали.