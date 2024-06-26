Агрессивные подростки толпой избили мужчину в Балашихе

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В городском округе Балашиха агрессивные подростки толпой избили мужчину. Пострадавшего госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступило сообщение, что у дома на проспекте Ленина произошла драка. Подростки толпой избили мужчину.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что между пятью гражданами произошла ссора. В результате случилась драка. Потерпевший госпитализирован с травмами.

Избивавшими мужчину оказались молодые люди в возрасте от 15 до 23 лет. Злоумышленников уже доставили в местный отдел полиции.

Ранее в Люберцах возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины сотрудниками курьерской службы «Самокат». Ролики с избиением появились в Сети.