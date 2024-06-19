В Люберцах возбудили дело на избивших мужчину курьеров «Самоката»

В Люберцах возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины сотрудниками курьерской службы «Самокат». Ролики с избиением появились в Сети, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Из видео следует, что четверо иностранных граждан, трое из которых были одеты в униформу «Самоката», нападают на мужчину. По некоторым данным, пострадавший заступился за девушку, к которой они приставали.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех участников конфликта.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как четверо хулиганов налетают на мужчину. Драка продолжается до тех пор, пока прохожие не вступаются за пострадавшего. После этого курьеры спокойно уходят.