Мужчина исчез около места пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае

В Красноярском крае разыскивают мужчину, который исчез в 10 км от места таинственной пропажи семьи Усольцевых. Он уехал на рыбалку и теперь не выходит на связь, сообщает SHOT .

18 октября 54-летний Станислав прибыл на станцию Кой в Партизанском районе. Он взял лодку, продукты и отправился рыбачить. Мужчина должен был выехать назад 19 октября, однако на связь он не вышел.

Родные пропавшего обратились в экстренные службы. Вскоре выяснилось, что Станислав рыбачил недалеко от того места, где таинственно исчезла семья Усольцевых.

Спасатели обследовали около 15 км в районе речки Мана. Им удалось обнаружить лодку рыбака на берегу. Следов самого мужчины нет.

Усольцевы пропали в красноярской тайге 28 сентября. В последний раз их видели в районе скалистой местности. С тех пор выдвинуто много версий, куда пропала целая семья. Предварительно, Усольцевы погибли из-за несчастного случая.

