Мужчина и школьник после интимной переписки устроили драку в Петербурге

36-летний машинист из города Коммунар Ленинградской области вел интимную переписку со школьником. Они встретились на «свидании» в Санкт-Петербурге и устроили драку после ссоры, сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Встретиться машинисту предложил 15-летний парень. Они пересеклись на Будапештской, после чего между мужчиной и подростком завязалась драка.

Очевидцы вызвали полицию. На машиниста составили протокол и отправили его в камеру. Следователи решают, по какой статье возбуждать уголовное дело в отношении мужчины.

