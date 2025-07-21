Мужчина героически вынес пассажирку из затопленной маршрутки в Москве

В столице мужчина героически вынес пассажирку из затопленной маршрутки. Его поступком восхитились очевидцы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жители «Мякинино Парк» оказались в ловушке. Они не могут покинуть свой двор из-за огромной лужи, которая полностью перекрыла выезд из комплекса.

«Никто не может ни выехать, ни въехать. Стоят автобусы, скорые и машины. Люди в больницу даже не могут попасть», — рассказали жильцы.

Люди отметили героический поступок неизвестного мужчины. Маршрутку во дворе полностью затопило, вода была даже в салоне. При этом пассажирка не могла выбраться из ловушки.

Тогда ей на помощь пришел мужчина. Он подобрался к транспорту, закинул женщину на плечо и вынес из озера, образованного дождями.

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