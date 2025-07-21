сегодня в 12:38

Сильный ветер с ливнем повалил деревья на шесть автомобилей в Москве

В Москве из-за разгула непогоды деревья рухнули уже на шесть автомобилей. Машины сильно пострадали, сообщает SHOT .

В Мирском переулке упавшее дерево придавило сразу две машины. Еще один автомобиль пострадал в Малом Сухаревском переулке. Там из-за ливня перекрыто движение по двум полосам дороги.

Также случаи падения деревьев на машины зафиксированы на улице Лизы Чайкиной, где пострадал припаркованный кроссовер, 5-й улице Соколиной Горы и улице Яблочкова.

На опубликованных кадрах видно, что крышу одной из шести пострадавших в Москве машин буквально расплющило. У другого авто сильно повреждено переднее стекло, так как дерево упало прямо на него.

21 июля Москва оказалась во власти сильнейшего ливня. В некоторых районах города выпала месячная норма осадков. Разгул стихии продолжится до конца дня.