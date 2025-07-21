Затопило по крышу: в Москве взлетел спрос на автоэвакуаторы

В Москве на фоне непогоды взлетел спрос на эвакуаторы

В Москве резко вырос спрос на автоэвакуаторы из-за масштабных ливней, которые накрыли регион. При этом доплатить за эвакуацию придется 5 тысяч рублей, сообщает Baza .

Если машина встала, то эвакуатор нужно ждать около 4 часов. Доплачивать придется за дополнительную погрузку авто в реке, лужи, озере.

Только одна из компаний, которая занимается перевозкой машин, за утро получила десятки вызовов. Некоторые владельцы бронируют эвакуаторы на следующее утро.

Ранее в Москве из-за разгула непогоды деревья рухнули на шесть автомобилей. Машины сильно пострадали. На опубликованных кадрах видно, что крышу одной из них буквально расплющило. У другого авто сильно повреждено переднее стекло, так как дерево упало прямо на него.