Мужчин, напавших на свадебный автобус в Подмосковье, арестовали на два месяца

Щелковский суд арестовал на два месяца троих мужчин, которые напали на свадебный автобус. Свою вину они так и не признали, сообщает Readovka .

Мужчины разбили стекло, ранили пассажиров. Пострадал ребенок, которому осколок стекла угодил в глаз. В домах подозреваемых прошли обыски. Их арестовали до 30 октября.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что злоумышленникам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия). Максимальная ответственность по ней — 7 лет лишения свободы.

Банда вооруженных мужчин на автомобиле Infiniti 31 августа атаковала свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что транспорт их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла. Затем обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись.

Мужчины, совершившие вооруженное нападение, оказались охраной столичного бизнесмена Евгения Храпова. На опубликованных в Сети кадрах видно, что сзади через несколько машин подъезжает предприниматель на своем элитном черном Ford Mustang. Он выходит из машины, чтобы посмотреть на действия охранников, но затем быстро садится в авто, оглядываясь по сторонам.