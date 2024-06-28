Мужа Елены Блиновской объявили в розыск

Мужа блогера Елены Блиновской, бизнесмена Алексея Блиновского объявили в розыск. Карточка с его данными появилась в базе МВД России, сообщает SHOT .

По предварительным данным, Блиновского разыскивают по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов.

Сейчас бизнесмен находится в зоне СВО. Он служит пулеметчиком в одном из подразделений Донецкой Народной Республики.

Ранее лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев заявил, что отправившийся на СВО экс-адвокат Эльман Пашаев и его сослуживец Алексей Блиновский рано или поздно сядут в тюрьму. Он отметил, что адвокат и супруг «королевы марафонов» находятся на контроле у силовиков.

Тем временем апелляция не поддержала иск блогера Елены Блиновской к ИФНС о снижении суммы налогов. Она просила о том, чтобы ей снизили налоги, пени и штраф на сумму свыше 1,4 млрд рублей.