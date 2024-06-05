«Они все сядут!»: бизнесмен Ковалев высказался о Блиновском и Пашаеве

Бизнесмен Ковалев раскритиковал Блиновского и Пашаева за их «побег» на СВО

Лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев заявил, что отправившийся на СВО экс-адвокат Эльман Пашаев и его сослуживец, муж блогера Елены Блиновской Алексей, рано или поздно сядут в тюрьму, сообщает SHOT.

По словам Ковалева, для россиян спецоперация — это святое. А эти двое заплатили деньги и решили, что все их проблемы решены за счет участия в СВО.

«Эльман Пашаев — пулеметчик, 90% времени в Москве, а 10% там, в съемной квартире, по ресторанам с девушками ходит. А Блиновский… ФСБ занимается и тем, и другим. И они сядут все», — высказался Ковалев на ПМЭФ-2024.

Лидер движения предпринимателей отметил, что адвокат и супруг «королевы марафонов» находятся на контроле у силовиков.