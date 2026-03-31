Москвичку, которой сломали нос в метро, наказали за картинку 2015 года в Сети

В начале февраля 2026 года одна из пассажирок московского метро стала жертвой нападения — ей сломали нос. Позднее в ходе разбирательства она сама стала обвиняемой, но по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом женщина рассказала в одной из соцсетей.

По словам москвички, 3 февраля на нее в метро напал мужчина, который требовал денег. После того как она ему отказала, злоумышленник сломал нос своей жертве. Пассажирке метро удалось снять произошедшее на камеру. Общаясь с полицейскими, она предоставила всю информацию о своих соцсетях.

Далее в истории случился неожиданный поворот: женщина сама стала фигуранткой дела за запрещенный контент, опубликованный еще в 2015 году. По данным следствия, изображение, обнаруженное в ее соцсетях, оскорбляло чувства верующих.

«17 февраля меня обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за картинки 2015 года. Решение суда: виновна», — рассказала жительница столицы.

