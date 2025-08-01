Москвичке привезли яйца с плесенью после заказа продуктов в Metro

Жительница Москвы заказала через интернет-магазин Metro продукты, и ей привезли яйца с плесенью. Девушка отправила видео с испорченным продуктом в поддержку, но там ей заявили, что им ничего не приходило, сообщает «Осторожно, Москва» .

По словам Натальи, она, помимо прочего, заказывала десяток куриных яиц, произведенных «Окской птицефабрикой». Когда продукты привезли, женщина вскрыла упаковку и заметила, что яйца протухли.

Москвичка запечатлела на видео их внешний вид. Судя по кадру, яйца были покрыты плесенью. Наталья обратилась в поддержку, там ее попросили прислать кадры с подтверждением, что продукт испорчен.

Женщина прикрепила видео к жалобе и отправила в таком виде. Однако в поддержке интернет-магазина Metro заявили, что никакой видеозаписи не получили.

«Но сейчас они заявляют, что им якобы ничего не приходило», — рассказала Наталья.

Женщина планирует обратиться в Роспотребнадзор. Между тем в интернет-магазине Metro отметили, что строго следят за безопасностью продуктов, а «служба поддержки тщательно изучит этот случай».

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