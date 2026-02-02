Москвичке аннулировали кредит, оформленный по СМС из-за обмана мошенников

В 2022 году с 57-летней Ладой связались якобы сотрудники банка. Они пригрозили ей блокировкой счетов и заставили прийти в отделение. Но еще до того, как женщина наведалась в офис, на нее дистанционно взяли кредит.

Часть суммы ушла на страховку, остальные средства поступили на счет чужой компании. При этом никаких СМС, звонков и других подтверждений операции Лада не получала.

Кунцевский суд признал договор недействительным, апелляция его отменила. Затем дело рассмотрели в Верховном суде. Тот увидел признаки мошенничества и велел пересмотреть дело. В итоге Мосгорсуд установил, что москвичка не хотела брать кредит, а зачисление денег носило формальный характер.

Долг был отменен. Этот случай стал первым в России, когда был аннулирован оформленный по СМС кредит.

