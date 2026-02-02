Развод на 10 млн рублей: криптоинвестор стал жертвой аферы с офлайн-обменниками

Аферисты придумали способ, как обогатиться, используя поддельные аккаунты. В новой схеме несколько пунктов.

Сначала жертва в мессенджере Telegram натыкается на «обменник» и связывается с фейковым администратором, чтобы поменять наличные на криптовалюту. Мошенник предлагает встретиться в настоящем офисе, где не в курсе о предстоящем обмане.

В то время, когда жертва едет на сделку, мошенник копирует ее аккаунт, под видом этого клиента связывается с реальным обменником и договаривается о той же встрече.

Затем настоящий офис запрашивает у обманутого адрес кошелька в личные сообщения, чтобы сделать пробный перевод. При этом клиент и обменник думают, что общаются напрямую. Заказчик передает данные мошеннику, а не криптообменнику. А аферист отправляет в обменник свой кошелек, выдавая себя за клиента.

В результате тестовые 10 USDT приходят мошеннику, тот пересылает их своей жертве, чтобы она не заподозрила неладное. Когда ничего не подозревающий клиент подтверждает сделку, вся сумма поступает на счета аферистов.

