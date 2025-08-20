сегодня в 12:57

Москвичка вылезла на подоконник 27 этажа без страховки, чтобы помыть окна

Жительница высотного ЖК московского района Строгино вылезла на внешний подоконник 27 этажа. На ней не было страховки. Женщина отходила на большое расстояние от окна, сообщает Baza .

На опубликованной записи женщина вылезла на внешний подоконник балкона и начала мыть окна.

Затем ее снимали с другого ракурса. Там она мыла не балкон, а окно. Для этого жительница ЖК снова вылезла на подоконник.

