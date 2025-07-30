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Москвича арестовали за мем с Гитлером

В Москве 40-летнего мужчину Алексея Р. арестовали на 10 суток за публикацию мема с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером в соцсети «ВКонтакте», узнали «Осторожно, новости» . По данным издания, нарушителя задержали ровно за день до того, как истек срок давности по другому делу о нежелательном контенте, фигурантом которого он был.

Как утверждают журналисты, под административным арестом оказался житель Отрадного, которого задержали еще 28 июля.

Мужчина привлек внимание правоохранителей тем, что на его странице «ВК» нашли картинку с изображением Гитлера и подписью: «И в печь н****». Кроме того, в сохраненных фотографиях у москвича также обнаружили, предположительно, снимок с флагом самопровозглашенной Ичкерии.

Задержанный предстал перед судом и раскаялся. В итоге его арестовали на 10 суток.

Издание не уточняет, по какой именно статье наказали жителя столицы.

Ранее другой житель Москвы получил 10-дневный арест за очередной секс у всех на виду.