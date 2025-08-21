Москвич задержал мигранта, пытавшегося ограбить девочку

На севере столицы мигрант напал на девочку и попытался ее ограбить. Ребенка спас случайный прохожий, сообщает «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел 20 августа в районе Аэропорт. Девочка шла по улице Коккинаки, когда на нее внезапно напал иностранец. Мужчина отобрал у школьницы телефон, а затем бросился бежать.

Однако скрыться ему не удалось. За девочку вступился неравнодушный прохожий. Москвич догнал грабителя и самостоятельно задержал его. Мужчина не давал злоумышленнику вырваться, пока на место не приехала полиция.

Школьнице вернули телефон. Грабителя же доставили в отдел полиции.

Ранее в Новосибирске вооруженный ножом мужчина напал на ребенка и ограбил его. Преступник подстерег его еще в магазине, куда школьника отправили за покупками.