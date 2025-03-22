Московский автоперекуп кинул российскую балерину на 18 млн рублей

Автоперекуп из Москвы обманул 47-летнюю экс-балерину Мариинского театра и театрального продюсера Екатерину Галанову на 18 млн рублей, которые она пыталась вывести на французские банковские счета, сообщает SHOT .

Галанова обратилась за помощью к своему 47-летнему столичному другу. По ее просьбе мужчина продал автомобиль Галановой за 10 млн рублей, а затем деньги положил на банковский счет. Позднее балерина перевела другу еще 8 млн рублей и попросила перевести деньги во Францию.

Деньги Галанова планировала потратить на ремонт своей французской квартиры. Однако мужчина перестал выходить на связь как только на его счету оказались 18 млн рублей.

Обманутая женщина обратилась в правоохранительные органы.

Ранее мошенники от имени Аллы Пугачевой и Максима Галкина* пытались развести их фанатов на деньги.

* Лицо, признанное иноагентом.