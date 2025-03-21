Мошенники от имени Пугачевой и Галкина* пытались «развести» их фанатов на деньги

Максим Галкин* оставил Аллу Пугачеву и их общих детей на Кипре, уехав на гастроли в Израиль, и столкнулся с неприятной ситуацией. Артист был крайне расстроен случившимся, сообщает kp.ru .

После отъезда из России Галкин* регулярно сталкивается с трудностями, и на этот раз под удар попала не только его собственная репутация, но и репутация его супруги Аллы Пугачевой.

От имени Галкина* и Пугачевой злоумышленники обратились к людям с просьбой о финансовой помощи эмигрантам, воспользовавшись отсутствием шоумена, находящегося в туре. Мошенники утверждали, что это официальная программа, обеспечивающая стабильный доход.

Для убедительности мошенники даже создали видеоролик, рассчитывая на то, что имя Галкина* и Пугачевой заставит людей поверить в их замысел и расстаться со своими сбережениями. Галкину* пришлось лично обратиться к публике, предостерегая от обмана.

Ранее бизнесмен Андрей Матус поделился любопытными деталями о жизни артиста и певицы, намекнув на то, что главным приоритетом в жизни шоумена являются деньги.

«Алла Борисовна любит этого человека. В своей слепой любви она за ним и пошла… У Галкина* любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может. Кто такой Галкин* без Аллы Борисовны? Не существует его, как самостоятельной фигуры», — заявил он.

* Лицо, признанное иноагентом.