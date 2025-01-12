сегодня в 17:30

Московские пожарные спасли двух человек из пылающей квартиры

В столице в двух квартирах на 11 и 12 этажах произошел пожар. Спасателям удалось ликвидировать возгорание и помочь выбраться людям, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу Москве.

Пожар произошел по адресу: СВАО, Будайский проезд, д. 3. В 14-этажном жилом доме загорелись вещи и мебель в двух квартирах.

Площадь пожара составила 55 кв. м. В 16:56 возгорание ликвидировали, а из горящих квартир спасли двух мужчин. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве, где сгорел человек. Оказалось, пациент поджег себя сам.