Человек сгорел во время пожара в инфекционной больнице в Москве
Фото - © Страница в «ВКонтакте» ГУ МЧС России по г. Москве
В инфекционной клинической больнице № 2 в Москве случился пожар. В стенах медицинского учреждения сгорел человек, сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, пожар произошел в лечебном корпусе. Правоохранители проводят следственные действия.
Точная причина пожара и другие подробности инцидента устанавливаются.
Ранее на юго-западе Москвы загорелся бытовочный городок строителей. Отмечается, что площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.