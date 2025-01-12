Стали известны подробности о сгоревшем заживо пациенте московской больницы

Стали известны подробности о пожаре в инфекционной клинической больнице № 2 в Москве. Где сгорел человек. Оказалось, пациент поджег себя сам, сообщает Baza .

Пожар произошел в лечебном корпусе. В СМИ сообщали, что в результате инцидента погиб человек. Стали известны подробности этой истории.

Погибший — 57-летний Николай Д. Он поступил в больницу на 8-й Соколиной улице с диагнозом — двусторонняя пневмония. Сосед мужчины по палате проснулся около 8 утра от запаха гари.

Оказалось, что Николай обмотал себя простынями и поджег. Врачи смогли самостоятельно справиться с огнем до приезда пожарных, однако спасти жизнь мужчине не удалось.