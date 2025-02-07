Московская ФСБ поймала пропагандиста «Азова»* с наколкой Гитлера

В Москве ФСБ задержала члена запрещенного в России украинского нацбатальона «Азов»*, который склонял людей к переходу на сторону ВСУ и собирал данные о дислокации российских военных. На теле задержанного набито множество нацистских татуировок, в том числе портрет диктатора Адольфа Гитлера и свастики, сообщает «Осторожно, новости» со ссылкой на спецслужбу.

Задержанный занимался пропагандистской работой в социальных сетях и призывал людей воевать на стороне Украины. Судя по опубликованному спецслужбистами видео, в квартире «азовца»* нашли украинские шевроны.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали подозреваемых в похищении со стрельбой, которые устроили пальбу из травматического оружия и затолкали человека в Mercedes-Benz. Фигуранты — мужчины 1998 и 2001 годов рождения, их нашли в хостеле в подмосковном Пушкине.

* Организация признана террористической и запрещена в России.