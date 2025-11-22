Мошенница из Прикамья выдумала дочь, чтобы обмануть моряка на 800 тыс руб

Жительница Прикамья на протяжении трех лет обманывала влюбленного в него моряка, говоря, что родила от него дочь. Она брала деньги якобы на содержание ребенка, а на самом деле тратила их на себя, сообщает РЕН ТВ .

Женщина пользовалась тем, что 47-летний возлюбленный большую часть времени проводил в длительных командировках. Однажды она заявила, что родила от него дочь, и потребовала денег на содержание и лечение ребенка.

Моряк исправно пересылал мошеннице крупные суммы. На самом деле никаких детей у женщины не было. Все полученные средства она тратила на личные нужды.

Когда аферистка захотела расстаться с избранником, тот отправился в суд. Он решил установить отцовство. Однако в ходе разбирательств выяснилось, что никакого ребенка не существует.

Женщина показывала моряку свидетельство о рождении девочки, скачанное из интернета. Всего она развела мужчину на 800 тыс. рублей.

Ранее мошенники развели петербуржца, заявив, что он получил наследство, хранящееся в африканском банке. Они попросили отправить им более 31,9 млн рублей для «оформления документов».

