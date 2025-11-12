Призрачное наследство в Африке: мошенники развели петербуржца на 31 млн руб

Петербуржец поверил в историю мошенников о наследстве в Африке и лишился денег

Житель Северной столицы стал жертвой мошеннической схемы, поверив в рассказ о наследстве, якобы хранящемся в африканском банке. В попытках завладеть призрачным состоянием мужчина потерял свыше 31 миллиона рублей, сообщает «Бриф24» со ссылкой на руководителя Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарью Лебедеву.

В районный суд было подано исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения и процентов. Истец рассказал, что весной 2022 года в одном из мессенджеров он получил сообщение от лица, представившегося сотрудником иностранного банка. Этот человек утверждал, что у петербуржца в Африке скончался родственник, оставив после себя внушительное наследство в размере около 17 миллионов долларов.

Чтобы оформить необходимые документы и организовать перевод денег в Россию, мужчина отправил на разные счета более 31,9 миллиона рублей. После того, как деньги были переведены, связь с лже-сотрудником банка прервалась.

Одним из получателей денежных средств оказался ответчик по данному делу, на счет которого поступило приблизительно 750 тысяч рублей. Истец потребовал взыскать с него эту сумму как неосновательное обогащение.

Суд пришел к выводу, что переводы были совершены в результате мошеннических действий, а не по ошибке. Возмещение ущерба возможно только после доказательства причастности получателя к совершению преступления в рамках уголовного дела. В удовлетворении исковых требований было отказано.

