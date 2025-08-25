Мошенники вынудили девушку стать дроппером и забирать деньги у других студентов

Мошенники вынудили 20-летнюю студентку Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) стать дроппером и забирать деньги у других обманутых абитуриентов. Девушке грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Как рассказал отец пострадавшей, неизвестный связался со студенткой 3-го курса РГГУ Алисой Н. через мессенджер WhatsApp*. Мужчина представился сотрудником Минобразования и заявил, что ведомству необходимо обновить списки студентов. После этого Алису попросили зарегистрироваться на сайте.

После получения СМС-сообщения с кодом для портала «Госуслуг» девушка испугалась и завершила звонок. Через 20 минут студенте поступил звонок от неизвестной женщины в Telegram. Она представилась сотрудницей «Госуслуг» и сообщила, что злоумышленники получили доступ к аккаунту Алисы. Чтобы разрешить ситуацию, она предложила девушке отправить запрос в Росфинмониторинг.

Следуя указаниям «сотрудника Росфинмониторинга», Алиса перевела 85 тыс. рублей на «безопасный счет». Ей пообещали, что деньги вернутся через несколько дней. Затем мошенники убедили Алису провести обыск в квартирах ее родственников. В результате поисков она обнаружила 700 долларов и различные украшения, но даже эта сумма не удовлетворила преступников.

В течение месяца злоумышленники шантажировали студентку, угрожая уголовным преследованием ее родителей, если Алиса не будет сотрудничать. 24 июля, следуя указаниям преступников, Алиса собрала крупные суммы наличных у 7 человек. Выяснилось, что все потерпевшие были абитуриентами московских вузов. Злоумышленники представились им сотрудниками Минобразования и Росфинмониторинга, убедив передать деньги родителей дроперу под угрозой обвинения в госизмене.

Алиса перевела собранные средства на свой криптокошелёк в офисе компании Avpay в «Москва-Сити». Затем она сообщила мошенникам пароль от кошелька, после чего все деньги исчезли со счета.

На следующий день к Алисе пришли сотрудники правоохранительных органов. Алисе предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое организованной группой лиц). Студентке РГГУ грозит до 10 лет лишения свободы.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, террористической и запрещена.