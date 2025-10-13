Мошенники создали фейковый проект по поиску людей, чтобы обманывать их родных
Родные участников СВО пожаловались на мошенников, которые создали фейковый проект по поиску бойцов и разводят их близких на деньги, сообщает «Осторожно, новости».
Одной из матерей военных написал некий Олег Романович, который представился членом поисковой группы «Жизнь твоего бойца». Он пообещал найти пропавшего военного за деньги и потребовал 18 тыс. рублей за «ускоренный поиск», 9 тыс. рублей — «за медленный».
В группе он регулярно принимает новые заявки, отчитывается о якобы поездках на передовую и возмущается, что ему недостаточно быстро отвечают. В чаты фейкового проекта «Жизнь твоего бойца» он привлекает жен мобилизованных и других родных военных.
Корреспондент «Осторожно, новости» связалась с Олегом Романовичем под видом женщины, которая ищет своего родственника, пропавшего на СВО. Мужчина назвался ей «командиром роты обеспечения связи» и подробно рассказал, как проходят «поиски», а затем предложил перевести «хотя бы часть» денег, чтобы начать их.
Аферист также попытался доказать эффективность, показав группы в Telegram, где люди якобы оставляют отзывы о поиске бойцов. На самом деле все комментарии там делали боты. Сам мужчина оказался участником групп, где пользователей обучают схемам «развода» россиян.
По словам военных юристов, подобные услуги зачастую предлагают мошенники, а на фронте и так есть группа розыска, члены которой занимаются поисками бесплатно.
