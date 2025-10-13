Мошенники создали фейковый проект по поиску людей, чтобы обманывать их родных

Родные участников СВО пожаловались на мошенников, которые создали фейковый проект по поиску бойцов и разводят их близких на деньги, сообщает «Осторожно, новости» .

Одной из матерей военных написал некий Олег Романович, который представился членом поисковой группы «Жизнь твоего бойца». Он пообещал найти пропавшего военного за деньги и потребовал 18 тыс. рублей за «ускоренный поиск», 9 тыс. рублей — «за медленный».

В группе он регулярно принимает новые заявки, отчитывается о якобы поездках на передовую и возмущается, что ему недостаточно быстро отвечают. В чаты фейкового проекта «Жизнь твоего бойца» он привлекает жен мобилизованных и других родных военных.

Корреспондент «Осторожно, новости» связалась с Олегом Романовичем под видом женщины, которая ищет своего родственника, пропавшего на СВО. Мужчина назвался ей «командиром роты обеспечения связи» и подробно рассказал, как проходят «поиски», а затем предложил перевести «хотя бы часть» денег, чтобы начать их.

Аферист также попытался доказать эффективность, показав группы в Telegram, где люди якобы оставляют отзывы о поиске бойцов. На самом деле все комментарии там делали боты. Сам мужчина оказался участником групп, где пользователей обучают схемам «развода» россиян.

По словам военных юристов, подобные услуги зачастую предлагают мошенники, а на фронте и так есть группа розыска, члены которой занимаются поисками бесплатно.

