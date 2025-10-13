Цветы за счет ВСУ: мошенники подарили москвичке гигантский букет роз

Жительница Москвы получила в подарок от мошенников, которые пытались развести ее на деньги, огромный букет роз стоимостью 40 тыс. рублей. Это была часть плана, чтобы выманить у девушки ее деньги, сообщает Baza .

Москвичке поступил звонок якобы из службы доставки цветов. Ей сообщили: чтобы получить букет, нужно назвать код из смс. Так преступники взломали аккаунт россиянки на «Госуслугах». Они заявили, что оформили на нее кредит, а деньги перевели на нужды ВСУ.

Два дня запуганная жертва выполняла указания мошенников, но потом все же решила рассказать о происходящем родственникам, которые ее образумили. Мошенникам так и не удалось списать деньги с карты, зато москвичка получила шикарную композицию из роз за 40 тыс. рублей.

Телефонные мошенники придумали новую схему развода россиянок. Они звонят жертвам прямо в день рождения под видом доставки цветов. С самого утра именинницам поступают звонки от «службы доставки». Преступники сообщают, что для них есть подарок, но не говорят, от кого, ведь это «сюрприз».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.