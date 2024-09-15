Мошенники развели профессора МГУ почти на 6 млн рублей с помощью кодовой фразы

Неизвестные развели 86-летнего профессора МГУ им. М. В. Ломоносова Юрия Пирогова почти на 6 млн рублей с помощью кодовой фразы «Функция Бесселя». Сотрудники полиции вычислили и задержали мошенников, сообщает Baza .

В конце августа злоумышленники написали доктору физико-технических наук МГУ в одном из мессенджеров и представились ректором вуза Виктором Садовничим. Профессору сообщили, в университете проводится проверка сотрудников бухгалтерии из-за якобы некорректного распределения средств. При этом существует еще один список подозрительных лиц, в котором фигурирует Пирогов.

Затем с Юрием Андреевичем связался якобы сотрудник службы безопасности, который заставил его подписать «заявление о неразглашении». Далее мошенники стали следовать по стандартной схеме. Пирогова заставили перевести все сбережения через курьеров на «безопасные счета».

При этом курьеры трижды приезжали к профессору и называли кодовую фразу «Функция Бесселя», чтобы забрать деньги. В какой-то момент мужчина понял, что его обманули, и обратился в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба составила 5,8 млн рублей.

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, которыми оказали 18-летние Зиновий С. и Артемий М. По данным следствия, парни работали на неизвестного куратора. При этом в момент задержания подозреваемых денег при себе у них не было.

Функции Бесселя — это функции, решающие дифференциальное уравнение Бесселя, которое является линейным обыкновенным дифференциальным уравнением второго порядка.