Мошенники развели на 1,6 млн руб пожилых преподавателей нижегородского вуза

Телефонные мошенники обманули на 1,6 млн рублей профессора и бывшую сотрудницу вуза в Нижнем Новгороде. Потерпевшим — 73 года и 76 лет соответственно, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

По словам профессора, ему позвонил неизвестный, назвавшийся ректором высшего учебного заведения, в котором он работает. «Ректор» предупредил пенсионера, что с его счетов якобы перевели деньги «в недружественную страну», после чего призвал его отправить средства на «безопасные счета». Мужчина поверил незнакомцу и потерял 858 000 рублей.

По такой же схеме обманули 76-летнюю женщину, ранее работавшую в том же вузе. По телефону с ней связалась якобы сотрудница отдела кадров, которая начала лгать про переводы денег и безопасные счета. Пенсионерка поверила незнакомке и отправила на озвученные реквизиты 800 000 рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Ранее председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила о вирусе, который моментально крадет деньги со счетов.

