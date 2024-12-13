Мошенники развели московского студента с помощью «допуска на сессию»

Студента из Москвы обманули с помощью «допуска на сессию». Мошенники заставили его зарегистрироваться на сайте, чтобы получить доступ к экзаменам, и продиктовать код из СМС, а потом похитили у него деньги, сообщает Baza .

11 декабря с 18-летним студентом Иваном связались неизвестные. Они представились сотрудником деканата университета и заявили, что парню необходимо зарегистрироваться на сайте «Вузопедии», чтобы получить допуск к экзаменам. Также они попросили продиктовать код из сообщения, которое пришлось на телефон студенту.

Иван выполнил все указания. Затем ему пришел еще один код, но уже с «Госуслуг». В том же сообщении было сказано, что кто-то заказал выписку ЕГРН. Ивана попросили связаться якобы со службой безопасности по указанному номеру.

Затем студента начали обманывать, используя схему «с финансированием ВСУ». Злоумышленники уговорили парня оформить кредит на 120 тыс. рублей и привезти эти деньги в Москва-сити, чтобы положить на «безопасный счет».

Через день Ивану вновь позвонили. Ему снова начали рассказывать про подозрительные переводы. Студент отправился в банк, но по дороге понял, что разговаривает с мошенниками.

Ранее москвичей предупредили о мошенниках, присылающих ссылки на «пополнение» «Тройки». Пополнять карту, переходя по неизвестным ссылкам, не рекомендуется, напомнили в столичном Дептрансе.