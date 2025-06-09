Мошенники развели актрису из сериала «Два холма» Александрову на 1 млн руб

Актриса Кристина Александрова стала жертвой мошенников, которым отдала почти 1 млн рублей. Они запугали ее уголовным преследованием за госизмену, сообщает Baza .

Злоумышленники связались с актрисой 28 мая. Девушке сообщили, что на нее якобы оформлена доставка цветов, и назвали адрес ее регистрации в Москве. Александрова отметила, что живет в Реутове. Затем ей в СМС пришел код якобы для смены адреса доставки. Актриса назвала его.

Затем на ее почту пришло письмо, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан. Там был указан номер, по которому актриса позвонила, чтобы исправить ситуацию. После чего ей позвонили якобы сотрудники ФСБ. Они сообщили Александровой, что «от ее имени кто-то оформил доверенность на гражданина Украины». Девушку запугали уголовным преследованием за госизмену.

Актрисе посоветовали положить все деньги на «безопасные» счета. Девушка в тот же день перевела свои средства мошенникам. Ее супруг заметил перевод и позвонил актрисе. Только тогда она поняла, что попала на удочку мошенников.

Всего звезда перевела злоумышленникам 975 тыс. рублей. Она обратилась в полицию.

Александрова известна по ролям в таких лентах, как «Улица», «Два холма», «Игра на выживание», «Лучше, чем люди».

Ранее бьюти-блогершу из Москвы развели на 3 млн рублей. Она перевела деньги на «безопасный» счет.