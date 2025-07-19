Мошенники научились обманывать россиян под предлогом смены кода домофона

Телефонные мошенники начали обзванивать россиян и сообщать им, что в их подъезде проводятся работы, якобы связанные со сменой кода к домофону. В результате этого разговора они выманивают персональную информацию и присваивают себе деньги жертв, об этом рассказал заместитель представителя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, пишет ТАСС .

«За первый квартал 2025-го почти каждый второй россиянин сталкивался с подозрительными звонками, а число атак через такие мессенджеры, как WhatsApp*, выросло в 3,5 раза. На этой волне, уже как по закону жанра, преступники вывели новую тактику: под видом замены кода домофона они устанавливают на устройство жертвы вредоносное приложение и убеждают перевести сбережения на „безопасные“ счета», — рассказал Шейкин.

По словам представителя Совета Федерации, во время разговора мошенники просят россиян продиктовать код из СМС-сообщения. Он якобы нужен для того, чтобы подтвердить личность жильца. Однако на самом деле код — это доступ в мобильный банк.

Ранее сообщалось, что в Московской области пройдут вебинары, посвященные теме защиты от телефонных мошенников, которые разным способом выманивают персональную информацию и обманывают жителей страны.

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