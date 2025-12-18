Мошенник с сайта знакомств развел московскую госслужащую на 8 млн рублей

Столичная госслужащая Наталья закрутила онлайн-роман с мужчиной на сайте знакомств, который вовлек ее в «инвестиционную схему», а по итогу обманул на 8 млн рублей, сообщает Baza .

43-летняя женщина познакомилась на сайте с неким Павлом, который представился бизнесменом. Он рассказал, что зарабатывает на инвестициях и драгметаллах, а также уточнил, что живет за границей. У пары завязался интернет-роман.

Павел пообещал Наталье роскошную жизнь, если она научится инвестировать с помощью металлических счетов. Мужчина показал возлюбленной инвестиционную платформу и познакомил с людьми, которые открыли ей транзитный счет в сингапурском банке. Эти незнакомцы «помогали» женщине переводить деньги. Наталья сначала вкладывалась по 200 тыс. рублей, затем по 400 тыс., после чего суммы увеличились. Она также оплачивала большие налоги банку.

Поначалу вложения работали — Наталья видела крупную сумму на счете. Как только она захотела забрать прибыль, все разрушилось. Женщину стали кормить «завтраками», утверждая, что по техническим причинам деньги пока нельзя вывести. Только тогда Наталья заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Выяснилось, что никакого Павла нет, а все инвестсайты — подделка. Наталья все это время отправляла деньги дропперам. Мошенники украли у нее в общей сложности 8 млн рублей. Пятерых дропперов удалось найти, но пока что их не задержали. А вот вычислить «Павла» пока что не удалось.

Ранее студентка в Москве отдала мошенникам украшения матери на 150 млн рублей. Аферисты убедили ее, что она может помочь в поимке неких преступников.

